Lei municipal institui semana para debater gravidez na adolescência

A gravidez na adolescência é vista pelos especialistas na área de saúde da criança e do adolescente com um grave problema de saúde pública com implicações nas áreas social, econômica, entre outras. Com o objetivo de esclarecer a população sobre o assunto será realizada no âmbito do município de Manaus a Semana de conscientização e prevenção da gravidez na adolescência, conforme estabelecido na Lei 2.505, de 19 de setembro de 2019.

A lei é oriunda de projetos de lei apresentados pelos vereadores Elissandro Bessa (SD) e Elias Emanuel (PSDB), que após ampla discussão entre os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), foram aprovados e encaminhados para sanção.

A Semana de conscientização e prevenção da gravidez na adolescência será realizada anualmente, na segunda semana de fevereiro, e tem como objetivo principal divulgar as medidas preventivas e educativas que contribuam para reduzir o número de casos de gravidez entre adolescentes na cidade de Manaus.

Entre as ações previstas para serem realizadas nesta semana estão palestras, debates, reflexões sobre as consequências da gravidez ocorrida durante o período da adolescência.

