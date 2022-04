Legislação que ampara biólogos é tema de reunião entre Ipaam e CRBio06

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) recebeu, nesta terça-feira (26/04), representantes do Conselho Regional de Biologia da 6° Região (CRBio06), para discutir questões relevantes para os profissionais da área de biologia.

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, assinalou a importância da fiscalização pelo Conselho nas ações e atuações dos profissionais.

“Isso ajuda muito na execução e na segurança dos serviços que estão sendo realizados. Então, o Conselho é fundamental porque garante as atribuições e competências dos profissionais na atuação do dia a dia. É importante para o Ipaam ter essa aproximação com os Conselhos, em particular o de biologia que veio nos visitar”, disse.

O conselho atua na fiscalização da profissão nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, com sede em Manaus.

Além de apresentar a nova equipe gestora, que atua desde janeiro deste ano, o presidente do CRBio06, Felipe Pinheiro, falou da importância da legislação que dá amparo a toda atuação do biólogo e sobre o estreitamento dos laços com os órgãos públicos e serviços prestados à sociedade.

“Nós colocamos à disposição das secretarias do estado do Amazonas um profissional biólogo para melhorar e promover a qualidade ambiental e levar para a população um serviço de qualidade”, afirmou Pinheiro.

A visita foi também para esclarecer e trazer conhecimento sobre a atuação dos biólogos dentro da área ambiental. Segundo a vice-presidente do CRBio06, Andréa Moura, a atuação do conselho traz maior segurança e qualidade técnica para quem faz a consultoria, para o empreendedor e para os órgãos de fiscalização, como é o caso do Ipaam.

“O biólogo está apto a atuar em diversas frentes na questão ambiental. Além de elaborar e executar inventário florístico, nós temos um grande número de biólogos, com inventários indeferidos, ou que são cobrados a agregar ao seu inventário, a RT (Reserva Técnica) de um engenheiro florestal”.

Áreas de atuação do biólogo

Dentro da área de Meio Ambiente e Biodiversidade, o biólogo pode atuar em: controle e monitoramento ambiental; educação ambiental; gestão ambiental; inventário, manejo e produção de espécies da flora nativa e exótica; inventário, manejo e conservação da fauna; entre outras.

*Com assessoria