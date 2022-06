LeBron James é um dos novos donos do Milan com foco na Liga dos Campeões

Após garantir o título de campeão italiano, o Milan agora confirmou que terá novos investidores.

Curiosamente, o grupo que destinou dinheiro para a equipe italiana é formado, entre outras pessoas, pelo astro da NBA LeBron James.

O comunicado oficial detalha que a empresa norte-americana RedBird Capital pagou mais de US$ 1,3 bilhão (pouco mais de 6 bilhões de reais) à inglesa Elliott Management Corp. para adquirir pouco mais de 70% de sua propriedade. Desta forma, aumentou a sua participação no desporto mundial já que em várias áreas tem dinheiro destinado à competição desportiva.

A ReBird detém 10% das ações do Fenway Sports Group, que é um conglomerado empresarial que administra o Boston Red Sox da MLB, o Pittsburgh Penguins da NHL, o Toulouse da Ligue 1 na França e o Liverpool da Premier League inglesa.

No ano passado, LeBron James ingressou no grupo de investimento americano e isso lhe permitiu aumentar seus ativos. Desde 2011, ele já tinha 2% do Liverpool e agora passou a fazer parte do Milan.

O time italiano quer voltar a ser protagonista na Europa após o primeiro triunfo desde que Silvio Berlusconi deixou o cargo após 30 anos no comando da presidência (1986-2017).

Torcedores esperam uma nova era para a equipe italiana com mais títulos da Liga dos Campeões, com sete conquistas, e que com este investimento uma grande equipe possa ser formada para encarar os times ingleses e espanhóis que vem dominando a principal competição de clubes do mundo.

Com informações do Yahoo