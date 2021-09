Lava do vulcão Cumbre Vieja atinge o mar

As autoridades estão preocupadas com o fato de o contato da lava com a água salgada poder gerar nuvens tóxicas. FOTO: Borja Suarez / Reuters

Em erupção desde o dia 19 de setembro, o vulcão Cumbre Vieja , localizado nas Ilhas Canárias, passou a expelis rios de lavas que atingiram, na noite da última terça-feira (28), o Oceano Atlântico. Veja o vídeo do encontro do mar com o fenômeno da natureza:

El frente de lava sigue avanzando, y desde el Ramón Margalef 🚢 continuamos los muestreos de la columna de agua y levantamientos batimétricos de las áreas colindantes fuera del perímetro acordado de exclusión para garantizar la seguridad de personal y buque.#VulcanaIII_0921 🌋🌊 pic.twitter.com/mNjdQ7uwMD — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 29, 2021

O anúncio do momento em que o fenômeno atinge o oceano foi anunciado pelo Instituto Volcanológico das Canárias (Involcan). O encontro é motivo de preocupação, já que o rápido resfriamento da lava – ao entrar em contato com as águas – causa a liberação de gases tóxicos, como o ácido clorídrico.

A erupção do vulcão causou a destruição de centenas de imóveis na região e a evacuação de milhares de pessoas desde o início de suas atividades. O governo espanhol classificou a área no entorno do vulcão como “zona de catástrofe”. Ao todo, 10,5 milhões de euros seão destinados para a adoção de medidas urgentes para o apoio dos desalojados.

O Instituto Geográfico Nacional (IGN) também alertou para a possibilidade de novas explosões, já que o vulcão voltou a expelir lava nesta segunda-feira (27). Até o momento, não há registros de vítimas fatais ou feridos em decorrência do Cumbre Vieja. (iG)