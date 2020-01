Lar das Marias receberá recursos de emenda parlamentar

A Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer Lar das Marias receberá R$ 23 mil, oriundos da emenda impositiva 174/2019 apresentada pelo vereador Carlos Portta (PSB). O valor consta na Lei Orçamentária Anual 2020 (LOA), votada na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em dezembro.

Segundo o parlamentar, o recurso é para manutenção e outras despesas do Lar, que acolhe e cuida das pacientes no período de tratamento na Fundação Centro de Controle e Oncologia do Estado Amazonas (FCecon). A instituição oferece transporte, promove atividades de terapia ocupacional e acompanhamento social e psicológico na sua sede que fica localizada na rua Wenceslau Brás, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

“O Lar das Marias desenvolve um trabalho social muito relevante, voltado para as mulheres que vêm de outros estados, do interior para fazer tratamento na FCecon e que não têm condições financeiras de se manter na capital. É serviço importante para ajudar na cura dessas pacientes e também de solidariedade às mulheres que estão fragilizadas e necessitando de apoio”, justifica Carlos Portta.

O Lar das Marias já atua em Manaus há 14 anos e desde a sua instalação em 2006, o já cuidou de mais de duas mil mulheres. No lar, as ‘Marias’ tem a garantia do acolhimento durante todo o tratamento contra o câncer e por ocasião dos retornos em períodos alternados para acompanhamento e avaliação. Para elas e as acompanhantes é oferecida a assistência social e psicológica necessárias. Hoje sua capacidade é de 50 leitos, sendo 25 para pacientes e 25 para acompanhantes.

Na instituição, estão mulheres que vieram dos municípios do interior do Amazonas, Pará e até da Venezuela e Equador. E para poder acolher essas mulheres a instituição conta com o apoio de doadores físicos, jurídicos e recursos públicos.