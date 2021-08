Lançado processo seletivo para fortalecer ações do Projeto Nova Rede Mulher

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), junto à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), lançou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 008/2021. O PSS visa contratar profissionais para atuação no Projeto de Apoio à Nova Rede de Enfrentamento à Violência e de Incentivo à Autonomia Financeira.

O processo pretende contratar 16 profissionais para atuação nos municípios do interior do Amazonas, e visa o fortalecimento das ações de expansão das estruturas da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, além do incentivo à independência financeira de mulheres, visando a promoção da justiça e da equidade social.

Inscrições e vagas disponíveis

São 16 vagas de ampla concorrência que, devido à natureza do Projeto Nova Rede Mulher, são exclusivas para profissionais do gênero feminino. As oportunidades são para a contratação nos cargos de Assistente Social e Psicóloga, ambos para atuação nos municípios de Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Maués, Tefé, Humaitá e São Gabriel da Cachoeira, e para o cargo de Cozinheira, para atuação no município de Manaus.

As inscrições iniciaram nesta quinta-feira (05/08) e devem ser realizadas via Internet, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br), até o dia 15 de agosto. As candidatas que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição devem fazer sua solicitação até a sexta-feira (06/08).

O edital completo pode ser conferido no site www.aades.am.gov.br, na aba “Processos Seletivos”.