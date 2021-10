Lançadas moedas comemorativas em homenagem aos 90 anos do Cristo Redentor

Para comemorar os 90 anos do Cristo Redentor, a Casa da Moeda lançou uma série de medalhas comemorativas com uma das imagens mais emblemáticas do Rio de Janeiro e do Brasil.

Foram confeccionadas pouco mais de 2,5 mil peças para comemorar o aniversário do monumento, eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno – 90 medalhas de ouro, 200 de prata, 300 de bronze e 2.000 de cuproníquel (cobre com níquel).

Os itens estarão disponíveis para pré-venda a partir de sexta-feira (15), no site da Casa da Moeda, e custam a partir de R$ 60.

Inaugurado em 1931, o monumento é considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO desde 2012. De braços abertos para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, a estátua se tornou um dos maiores ícones do país.

O Cristo é feito em pedra-sabão, e tem trinta metros de altura além dos oito metros de pedestal, que estão a mais de 700 metros do nível do mar. Seus braços têm 28 metros de altura. Atualmente, é a terceira maior escultura de Cristo em todo mundo.