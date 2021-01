Lançadas ferramentas para monitorar vacinação no Amazonas

Qualquer pessoa que queira acompanhar o número de vacinados, bem como a distribuição de vacinas por município, no Amazonas, conta agora com duas ferramentas lançadas pelo Governo do Estado. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (28/01) para reforçar a transparência na campanha de vacinação contra a Covid-19.

As ferramentas foram desenvolvidas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e apresentadas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde se reúne o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do Governo do Estado.

O “Painel de Monitoramento de Vacinação” pode ser acessado por meio do endereço eletrônico https://bit.ly/ 2NKRg3r. Por ele, é possível acompanhar o número de pessoas vacinadas, em cada fase, de acordo com o grupo prioritário.

As informações serão de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela vacinação. Diariamente elas deverão enviar os dados para alimentar o sistema para monitoramento pela população.

Para facilitar a leitura das informações de cada município, o painel conta com dados separados por cores conforme a porcentagem das doses aplicadas em relação à meta prevista na campanha nacional. O painel é atualizado a partir das 18h.

Distribuição – De responsabilidade do Estado, a distribuição de vacinas aos municípios também pode ser acompanhada por qualquer pessoa. O “Painel de Controle e Distribuição de Vacinas – Covid-19” pode ser acessado por meio do link https://bit.ly/39tP20S.

Com esse sistema, será possível, por exemplo, visualizar as vacinas por tipo de laboratório (Butantan ou AstraZeneca, por exemplo) e a quantidade de vacinas distribuídas por município. As informações serão atualizadas diariamente conforme a retirada dos insumos da sede da FVS.

Doses – O Amazonas conta, até agora, com duas vacinas contra a Covid-19, uma do Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, chamada de Coronavac, e outra da empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra.

Na primeira remessa do Ministério da Saúde, o Amazonas recebeu 282.320 doses da Coronavac. No dia 23, outras 132,5 mil doses da AstraZeneca desembarcaram no Estado. No dia 25, o Amazonas recebeu 44.600 doses da Coronavac. Ao todo, o Amazonas já conta com 459 mil doses de imunizantes.

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a doação de 50 mil doses de Coronavac ao Amazonas, mas o lote ainda não foi enviado ao governo estadual.

Referência – A FVS-AM atua no monitoramento de doenças no Estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

*Com informações da assessoria