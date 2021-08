Ladrão tenta roubar loja no Centro e acaba levando surra de funcionários

Ação foi registrada pelas câmeras do circuito de segurança do comércio. IMAGEM: REPRODUÇÃO

Um homem levou uma surra após tentar roubar, na última sexta-feira(20), uma loja de artigos para festa na Rua Leovegildo Coelho, Centro de Manaus. O funcionário reagiram e correram atrás do suspeitos.

As imagens foram registradas pelo circuito de segurança do Mundo das Festas & Plásticos. No registro, o homem já aparece tentando fugir, enquanto os funcionário atingem socos e pontapés no suspeito. Ele corre para o lado de fora e pelo um funcionário mantém a perseguição ao homem.

(D24AM)