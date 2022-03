Laboratório da UEA realiza hoje torneio de teste com dominó eletrônico

O Kapote é um jogo eletrônico baseado no dominó amazonense, desenvolvido no Ludus Lab

O Laboratório de Inovação Tecnológica (Ludus Lab) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza, nesta quinta-feira (10/03), às 9h30, um torneio do jogo eletrônico Kapote, que servirá como teste de jogabilidade.

O Kapote é um jogo de dominó eletrônico baseado no dominó amazonense, desenvolvido no Ludus Lab sob a coordenação do cientista chefe do laboratório, Jucimar Maia da Silva Jr., e o acompanhamento do professor pesquisador Luis Cuevas.

O professor pesquisador Luis Cuevas ressaltou sobre a importância da realização dos testes, para que os produtos desenvolvidos no laboratório obtenham sucesso no mercado.

“Testes como esses são importantes no desenvolvimento do jogo, principalmente, porque permitem observar vários elementos, como seu balanceamento, a forma com que os jogadores abordam o jogo, as estratégias desenvolvidas, o engajamento durante as sessões e o mais importante, se o jogo é divertido ou não”, frisou o professor.

Dessa forma, essa fase possibilitará o planejamento de melhorias no produto, garantindo o sucesso do mesmo e a popularidade entre os usuários.

O teste de hoje (10) será desenvolvido mediante um torneio onde participarão aproximadamente 20 pessoas já convocadas e divididas em 10 duplas. No torneio, as duplas se enfrentarão usando o jogo Kapote pré-instalado no celular, os enfrentamentos continuam até que uma só dupla seja vencedora do torneio.

Sobre o Ludus Lab

O Ludus Lab é uma iniciativa de pesquisa e desenvolvimento, que tem como objetivo fornecer novos produtos e serviços e, ainda, proporcionar aos alunos bolsistas experiências em projetos para clientes reais, com a orientação dos professores.

Foto: Divulgação/UEA