Kobe Bryant, astro da NBA, morre em acidente de helicóptero

Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero, nos Estados Unidos. Ex-jogador do Los Angeles Lakers, Kobe se aposentou da NBA em 2016.

O astro da NBA, de 41 anos, viajava com outras oito pessoas na aeronave particular que se acidentou na cidade de Calabasas, situada no Estado da Califórnia. Todas as nove pessoas a bordo do helicóptero morreram. A causa do acidente está sob investigação.

Uma das filhas de Kobe, Gianna Maria-Onore Bryant, que sonhava em trilhar os passos do pai no basquete, estava presente na aeronave e também não resistiu ao impacto da queda.

Informações iniciais apontam que a mulher de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, não estava entre os que estavam a bordo da aeronave. Além de Vanessa, Kobe deixa outros três filhos: Natalia e Bianca e o recém-nascido Capri, de apenas sete meses.

O xerife do Condado de Los Angeles, Alex Villanueva, afirmou em entrevista coletiva que irá transferir a investigação para a agência federal norte-americana responsável por acidentes envolvendo aeronaves. Villanueva disse, também, que a aeronave era ocupada por nove pessoas.

“Não podemos identificar ninguém neste momento, inclusive não seria adequado, seria desrespeitoso”, afirmou, acrescentando que “é necessário esperar o trabalho dos legistas”.

Kobe viajava frequentemente com seu helicoptero Sikorsky S-76. Na época em que ainda atuava pela NBA, ele costumava transitar entre Newport Beach e o Staples Center, casa dos Lakers.

