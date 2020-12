Justiça suspende eleição de Roberto Cidade para presidente da Aleam

O desembargador Wellington José de Araújo suspendeu a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para o biênio 2021-2022. A decisão foi proferida nesta última sexta-feira (4), e tornou sem efeito, toda sessão de quinta-feira (3) que elegeu Roberto Cidade (PV) como presidente. As informações são do Manaus Alerta.

A Justiça acatou um mandado de segurança impetrado pelos deputados Alessandra Campelo da Silva, Belarmino Lins de Albuquerque e Saullo Velame Vianna, alegando irregularidades na eleição, que foi cercada de polêmica e bate-boca entre a base governistas e a então atual Mesa Dirtora, comandada por Josué Neto (PRTB). Com a decisão, a eleição permanece suspensa até nova deliberação na casa.

“O que se vê nos autos é o escancarado desrespeito a normas jurídicas estabelecidas na Constituição do Estado e pela própria Casa Legislativa em seu Regimento Interno, atropelando todas as fases de tramitação da Emenda Constitucional n° 005/2020, em votação relâmpago que aniquilou qualquer possibilidade dos parlamentares reagirem à

violação de direito”, diz o desembargador no documento. Veja a decisão completa.