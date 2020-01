Justiça manda retirar Especial do Porta dos Fundos da Netflix

A Justiça do Rio de Janeiro, por meio de decisão do desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível, determinou que a Netflix e a produtora Porta dos Fundos retirem do ar o Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo. As informações são do colunista Ancelmo Góes.

O especial, que entrou no ar em dezembro, é motivo de diversas polêmicas e pedidos na Justiça por parte de líderes e grupos religiosos. O pedido em questão havia sido negado na 1ª instância, mas foi acatado pelo desembargador. Cabe recurso da decisão.

A decisão atende a pedido feito pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Em seu voto, o desembargador escreveu: “Por todo o exposto, se me aparenta, portanto, mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristão, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristão, até que se julgue o mérito do agravo, recorrer-se à cautela, para acalmar ânimos, pelo que concedo liminar na forma requerida”.

FONTE: METRÓPOLES