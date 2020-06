Justiça liberta mãe de criança morta em incêndio, na zona leste

Ela saiu da delegacia direto para o velório do filho, Alexandro Barbosa , de 6 anos. “Vou agora pra lá ver ele. É uma dor muito grande. Ele era o filho mais agitado de casa. Meu filho mais velho foi um herói que tentou salvar os dois. É um sofrimento muito grande”, disse, acrescentando que tinha saído para comprar almoço quando deixou as crianças em casa.

“Pedi a Deus para me dá a oportunidade de não descer para o presídio e me dá a oportunidade para cuidar dos outros dois filhos de 7 e 3 anos. Meu mundo acabou hoje, mas tenho que me repor porque ainda tenho mais dois (filhos) para cuidar”, disse.