Jungle Fight está de volta neste domingo com combates de MMA

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o maior evento de MMA da América Latina está de volta às origens. Além de retornar a Manaus, em sua 105ª edição, o Jungle Fight também voltou para a grade do SportTV, canal Combate, e é destaque na agenda esportiva da Faar.

O evento acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, neste domingo (13/02), às 17h. Vale destacar que grandes nomes do MMA do Norte passaram pelo Jungle Fight antes de brilharem no UFC, como o atual campeão peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, José Aldo, Lyoto Machida e Ronaldo Jacaré. O evento não contará com presença de público, mas terá transmissão pela TV Acrítica, Band Sport, Panflix, Canal Combate.

“Sabemos que nosso estado é um celeiro de lutadores, grandes nomes saíram daqui e estão se destacando no mundo a fora, e com certeza o Jungle Fight é uma competição que descobre esses novos talentos. E nossa missão enquanto uma Fundação de Alto Rendimento vai ser sempre apoiar essas competições, porque queremos que os atletas amazonenses estejam sempre no pódio’’, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Judô – Visando qualificar os atletas para competições nacionais e internacionais, a Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado (12/02) a Seletiva Estadual Escolar de Judô, que é organizada pela Federação de Judô do Amazonas.

Os melhores colocados serão classificados para a Seletiva Nacional Gymnasiade 2022, que acontece em Aracaju (SE), do dia 7 de março a 19 de abril deste ano.

Irão participar atletas de 16 a 18 anos, nascidos de 2004 a 2006, regularmente matriculados nas redes estadual, municipal e privada.

Futebol

Dando prosseguimento à agenda esportiva, neste final de semana acontece também a 6ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. No sábado (12/02), o Amazonas enfrenta o Princesa, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, e no domingo (13/02) o Fast encara o Iranduba, no Carlos Zamith, os dois jogos serão às 15h30.

Protocolo

Respeitando o Decreto Governamental n° 45.103, que suspende a realização de eventos com venda de ingressos, neste início de campeonato ainda não haverá a presença de torcedores, assim como na Vila Olímpica. Todas as atividades seguirão os protocolos sanitários contra a Covid-19. Ainda de acordo com a determinação do Estado, todos os profissionais e equipe técnica presentes nas praças deverão fazer o uso da máscara, manter o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Confira a agenda completa:

Vila Olímpica

Competição: Seletiva Estadual Escolar de Judô

Data e hora: Sábado (12/02), às 10.

Organização: Federação de Judô do Amazonas

Centro de Convenções Vasco Vasques

Competição: Jungle Fight 105

Data e hora: Domingo (13/02), às 17h.

Organização: Jungle Fight

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas x Princesa

Data e hora: Sábado (12/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Fast x Iranduba

Data e hora: Domingo (13/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato

Amazonense de Futebol – São Raimundo x Nacional

Data e hora: Domingo (13/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manauara x JC

Data e hora: Segunda (14/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

*Com assessoria