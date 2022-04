Juiz Adalberto Carim Antonio morre em Manaus vítima de enfarto

Juiz estava internado para tratamento de saúde e teve uma parada cardíaca.

Morreu em Manaus, nesta quarta-feira (20), o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, Adalberto Carim Antonio. Ele estava internado para tratamento de saúde e teve uma parada cardíaca.

Natural da capital amazonense, o magistrado começou a trabalhar no TJAM em 1.º de junho de 1990 ainda como assistente jurídico. Passou no concurso público e tomou posse no dia 24 de junho de 1993, iniciando sua atuação na magistratura amazonense na Vara Única da Comarca de Anamã, no interior do Estado. Atuou no Juizado Especial Criminal e foi um dos responsáveis pela criação da primeira vara ambiental no Brasil, em 1997 – a Vara Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias da Comarca de Manaus (Vemaqa), sendo titular da unidade jurisdicional desde então.

Adalberto também chegou a receber a Menção Honrosa – Juiz Especial, do VI Prêmio Innovare, com o trabalho “A Justiça do século XXI”; e foi assessor técnico na Conferência das Partes n.º15 da Convenção das Nações Unidas para Mudanças Climáticas em Copenhague – Dinamarca, em 2009.

O velório acontecerá na Funerária Canaã, av. Major Gabriel – Praça 14, a partir das 21h, hoje, dia 20/04/2022.

O local e horário do sepultamento ainda não foram informados pela família.

Com informações do g1 Amazonas