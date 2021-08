Judoca é atropelado por micro-ônibus e desiste de competir na Paralímpiada

Aramitsu Kitazono, judoca japonês na Paralimpíada de Tóquio, sofreu um acidente nesta quinta-feira. O atleta atravessava uma faixa de pedestre na Vila Olímpica, quando foi atropelado por um micro-ônibus autônomo. Kitazono, que se encaminhava ao refeitório, sofreu lesões na cabeça e na perna, segundo o jornal Asahi Shimbun.

Em tratamento no centro médico dos Jogos, o atleta precisa de duas semanas para se recuperar e, por isso, decidiu junto com seu técnico que não vai competir no evento. A estreia do japonês na categoria até 81 kg do judô para deficientes visuais estava programada para este sábado, contra o ucraniano Dmytro Solovey.

O veículo autônomo, produzido pela marca japonesa Toyota e chamado de ‘e-Palette’, transportava cinco passageiros e era operado por dois funcionários. Ninguém se machucou no acidente. Os transportes desse tipo dispõem de quatro níveis de autonomia. O nível zero indica que o condutor controla completamente o veículo. O quatro dá total liberdade à máquina, que executa todas as funções críticas para a segurança do condutor e dos passageiros.

Segundo a polícia local, o micro-ônibus, elétrico e de baixo ruído, havia parado pouco antes do acidente quando o sensor detectou um segurança que estava perto da faixa. Com a ajuda de um dos operadores do veículo, ele voltou a se mover e, alguns metros à frente, atingiu o judoca de 30 anos, que estava em sua terceira edição da Paralímpiada.

Em comunicado, a Toyota e os organizadores dos Jogos Paralímpicos informaram que o serviço de ônibus traslado foi temporariamente suspenso e que as operações serão retomadas assim que for considerado seguro fazê-lo.

“Pedimos desculpas profundamente por aqueles que sofreram ferimentos. Estamos cooperando totalmente com a polícia no caso”, acrescentou a montadora japonesa. Com mais de 4.400 atletas, a Paralímpiada de Tóquio começou na terça-feira. O Brasil já foi ao pódio 17 vezes. Até agora, são seis ouros, quatro pratas e sete bronzes para a delegação do País no Japão. (Estadão Conteúdo)