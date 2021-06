Jovem sofre grave acidente no parque de exposição em Santo Antônio do Matupi

REGIÃO SUL DO AMAZONAS- O jovem de iniais P.H.J.K, de 16 anos, sofreu nesse domingo (13/06) um gravíssimo acidente de motocicleta, no Parque de Exposição de Matupi.

O acidente aconteceu no Parque de Exposição Amadeu Vidal, no Distrito de Santo Antônio do Matupi (Manicoré-AM), localizado na BR 230 (Transamazônica), distante do município de Humaitá 180 km, quando o menor P.H, estava de posse de uma Motocicleta, brincando no pátio do Parque de Exposição, quando o mesmo perdeu o controle do veículo e veio a se machucar feio.

No acidente, o adolescente teve parte do pé esquerdo esmagado por causa da violência do impacto sofrido. A vítima foi atendida na UBS de Matupi, onde recebeu os primeiros-socorros.

Ainda com informações da Equipe da Saúde de Matupi, após o menor ter recebido atendimento, constatou-se que o o mesmo havia sofrido fratura exposta no pé esquerdo, sendo prontamente encaminhado ao município de Humaitá, onde possivelmente será levado para Porto Velho (RO), já que o ferimento foi grave, necessitando bastante cuidado.

A reportagem do Blog da Floresta, através do seu correspondente Edy Lima, “O Maracanã da Amazônia”, entrou em contato com a responsável do Parque de Exposição Amadeu Vidal, Ranilda Silva, que prontamente atendeu aos questionamentos sobre o ocorrido.

“Hoje era para ter acontecido um evento chamado de “Gincana” aqui no Parque de Exposição. Devido a não organização em tempo hábil, ainda pela manhã de hoje (domingo) tivemos que cancelar o mesmo. Infelizmente, a fatalidade com esse jovem veio acontecer agora à tarde, quando não se tinha evento nenhum e o mesmo estava brincando sozinho aqui no pátio da exposição. Estou muito triste e chateada com tudo isso que aconteceu. Desejo a recuperação rápida desse jovem e muita saúde a ele”, declarou Ranilda Silva.

REPORTAGEM: EDY LIMA