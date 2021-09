Jovem morre durante aula de muay thai

Jonathan Bentes, 18, morreu ao levar um golpe enquanto praticava aulas de muay thai, em uma academia localizada no bairro de Petrópolis, na noite de terça-feira (14). Segundo o irmão do jovem, Álvaro Bentes, Jonathan começou a passar mal logo depois de ser atingido com um chute no tórax por um outro irmão. Ele informou que Jonathan não estava usando protetor.

Instrutores da academia ainda tentaram socorrer Jonathan enquanto ele agonizava. Eles chamaram uma ambulância por volta das 20h30, que levou o jovem para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Na unidade de saúde, Jonathan chegou a ser reanimado, mas não resistiu. O Instituto Médico Legal informou que a vítima morreu por volta das 22h20. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os proprietários da academia decidiram não abrir hoje. Pelo Instagram, emitiram uma nota lamentando a morte do aluno e prestando solidariedade à família.

O jovem havia apresentado o esporte aos irmãos mais velhos. Álvaro Bentes contou a um site que, na noite de ontem (14), Jonathan treinava com o irmão mais velho, que aplicou o chute, mas sem intenção de machucar.

“Eu estava lá na hora do fato e presenciei tudo. Eu não tive reação, fiquei desesperado, nunca tinha presenciado algo do tipo. Ele é o ser da minha família que mais amo, nós éramos muito próximos. No começo, eu pensava que ele estava brincando, mas depois percebemos que estava tendo uma convulsão. Quando eu vi aquilo, fiquei sem chão”, contou. (PMS)