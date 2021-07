Jovem morre ao confundir sinal para pular em bungee jump

DA REDAÇÃO – Uma jovem morreu em um bungee jump depois de supostamente confundir o sinal para ir antes de seu cordão de segurança ter sido anexado.

Acredita-se que Yecenia Morales, 25, tenha pulado da ponte de 40 metros no norte da Colômbia depois de ouvir um sinal de “ir” destinado ao namorado.

Um vídeo da vítima pulando para a morte do viaduto foi filmado por outro turista em um penhasco próximo, informa o Daily Star.

Cerca de 100 pessoas estavam esperando a vez fora da ponte localizada numa altura de cerca de 45 metros quando o incidente ocorreu. Yecenia estava com o namorado que estava à frente dela na fila para a atividade.

A corda do bungee não tinha sido presa aos tornozelos quando ela interpretou mal um sinal para seu parceiro e pulou no lugar dele.

Acredita-se que ela sofreu um ataque cardíaco fatal ainda no ar e tenha morrido antes dos serviços de emergência chegarem. Seu namorado foi o primeiro a alcançá-la e desesperadamente tentou reanima-la sem sucesso.

#COLOMBIA:mujer murió cuando fue a hacer Bungee Jumping en Amagá. La joven entendió mal al instructor y saltó hacia su muerte. El arnés que portaba la joven no había sido asegurado y cuando el guía le gritó a su acompañante "salta ahora", la chica pensó q la orden era para ella. pic.twitter.com/H3YVPVYvUw — Fran®️eporta (@Fran_Reporta) July 20, 2021

Ele está recebendo tratamento médico para lesões sofridas tentando alcançar sua posição no vale, e é dito que está em estado de choque.

Gustavo Guzmán, prefeito do município de Fredonia, Antioquia disse ao El Tiempo: “Ela ficou confusa. O sinal era para o namorado pular porque ele já estava ligado ao equipamento de segurança.

“Eles só tinham colocado o arreio sobre ela, então ela ficou confusa e correu.”

Yecenia foi enterrada após uma cerimônia no bairro de Simón Bolívar, em Medellín, onde morava com sua família.

Seu irmão de luto Andres Morales disse que ela adorava ler e dançar e era uma mulher feliz.

“Minha irmã é uma garota com todos os melhores valores, feliz, espontânea, com virtudes que a fizeram amar seus amigos, e ajudou as pessoas necessitadas”, disse ele.

As autoridades locais abriram uma investigação após alegações de que duas empresas que ofereciam serviços e fornecem equipamentos no local não estavam autorizadas a fazê-lo.