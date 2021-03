Jovem finge que estuda em Oxford para tirar dinheiro da mãe

Merve Bozkurt fez a sua mãe trabalhar intensamente durante cinco anos na Turquia com a desculpa de que precisava do dinheiro para bancar uma cara estadia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Mas tudo não passava de uma mentira e a jovem de 25 anos foi desmascarada quando a história viralizou nas redes sociais.

Gulseren Bozkurt foi entrevistada por uma televisão local no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, contando sua história de esforço para ajudar na educação dos filhos. Todos os dias das sete da manhã até a noite, ela vende flores em frente a um cemitério na cidade de Antakya, no sudeste do país.

Muitos se sensibilizaram com a situação e ofereceram doações, inclusive bolsas de estudo para Merve. Porém, a reportagem descobriu que a moça nunca chegou a tirar o passaporte e não estudava Medicina no exterior e sim trabalhava como corretora imobiliária na cidade turca de Istambul. Enquanto isso, ela tirava proveito do dinheiro enviado por sua mãe.

A golpista costumava mandar fotos para Gulseren vestindo um jaleco branco e dizia que queria ser neurocirurgiã. Segundo o site Sabah, quando confrontada com a verdade, ela se desculpou.

“Eu me sinto muito mal porque magoei minha mãe. Inventei uma história e fiz com que todos acreditassem nela, inclusive eu”, declarou Merve, que pouco depois desativou todos os seus perfis nas redes sociais. (UOL)