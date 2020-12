Josué Neto é eleito à vaga de Conselheiro do TCE-AM

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (Patriota) foi eleito, por unanimidade, como o indicado do Legislativo, nesta quarta-feira (16), para ocupar a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). De acordo com Josué a votação acontece em um novo momento da Casa Legislativa, onde não teve interferência de outros poderes para escolha dessa vaga.

“É uma vaga técnica, constitucional e exclusiva dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas”, disse o parlamentar.

Durante a votação, o deputado estadual Sinésio Campos (PT) afirmou que Josué Neto é a pessoa mais preparada para a vaga de Conselheiro no TCE-AM.

“Essa vaga é do Poder Legislativo do Estado Amazonas, dessa forma vejo como economista, como presidente de várias legislaturas e que estará dando qualidade, e sobretudo esse nome foi construído de forma democrática, participativa e o senhor está preparado para o cargo de Conselheiro do TCE”, disse o deputado Sinésio Campos.

Histórico – Para os deputados Serafim Corrêa (PSB), Fausto Jr. (MDB) e Wilker Barreto (Podemos), a votação para Conselheiro do TCE-AM é um dia histórico para o Poder Legislativo, pois revela o momento de independência da Assembleia Legislativa. “Vossa excelência é um protagonista de um dia histórico para Assembleia. Eu acredito que com a experiência que vossa excelência tem como administrador da coisa pública e a capacidade que vossa excelência tem como economista, como uma pessoa que tem conhecimento in loco do interior do Estado onde nós temos mais dificuldades do controle de contas, por isso, eu fico muito seguro de votar em vossa excelência porque tenho certeza que será um grande conselheiro”, disse o deputado Fausto Jr.