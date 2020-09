Josué Neto desiste de candidatura e vai apoiar David Almeida

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), declarou nesta quarta-feira (16), durante live pelo Instagram, apoio à chapa do pré-candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante).

Com a declaração de Josué, que é presidente estadual do PRTB, a legenda é a sétima a entrar no arco de aliança de apoio à candidatura de David Almeida e Marcos Rotta (Democratas), como vice. Um dia antes do PRTB, o Partido Verde (PV) também fechou apoio à chapa que hoje é formada pelo Avante, Democratas, PTC, PV, PMB, Pros e agora PRTB.

Ao justificar a decisão, durante a live, Josué Neto lembrou do acidente que sofreu no final de julho e nos últimos dez dias estava acometido de alguns sintomas da Covid-19 que foram confirmados na segunda-feira (14).

Neto disse que, diante de todas as dificuldades criadas por conta do acidente e do momento de contaminação pela Covid-19, ele conversou com familiares e amigos e com as pessoas que acompanham a sua vida pública, e depois tomou a decisão de declinar da sua candidatura.

“A nossa decisão é de acompanhar a candidatura do colega, do amigo, que esteve deputado comigo durante três mandatos, que é o nosso futuro prefeito de Manaus, David Almeida, que tem ao seu lado, uma pessoa de muito valor, o atual vice-prefeito da cidade, o ex-deputado federal Marcos Rotta, que está na chapa como vice”, afirmou Josué Neto.

David, que também está em casa se tratando da Covid-19, agradeceu Josué Neto pela decisão e do compromisso pela cidade de Manaus. “A nossa união vem para consolidar o desejo de mudança que o povo de Manaus anseia”, disse o pré-candidato a prefeito.

O presidente do Avante afirmou que, em meio à pandemia, a chapa busca livrar Manaus de uma quarentena política que já dura 38 anos. “Temos hoje um time com qualidade e com experiência para promover as mudanças que a cidade precisa. E hoje eu fico muito feliz de anunciar essa aliança com o PRTB, de uma forma bem diferente (pela internet)”, comentou.

Josué lembrou as experiências que David Almeida teve como presidente da Assembleia Legislativa e como governador do Amazonas. Eles discutiram ainda os desafios da cidade de Manaus nas áreas de mobilidade urbana, saúde, educação e segurança.