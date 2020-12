Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, morre aos 82 anos

O banqueiro Joseph Yacoub Safra, de 82 anos, morreu na manhã de hoje em São Paulo. A informação foi confirmada pelo UOL com a assessoria do grupo Safra. Segundo comunicado, Safra morreu de “causas naturais”.

Com mal de Parkinson, mesma doença que acometeu dois de seus irmãos, ele passou os últimos anos na Suíça, ao lado da mulher Vicky, com quem teve quatro filhos. Apesar de debilitado, ainda se mantinha presente no dia a dia dos negócios.

Este ano, segundo a revista Forbes, Safra superou o empresário Jorge Paulo Lemann e se tornou o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 119,08 bilhões. Ainda de acordo com a publicação, ele era a 63º pessoa mais rico do mundo.

De origem libanesa, Joseph era filho de Jacob Safra. A família se mudou para o Brasil nos anos 1950, época em que Jacob começou a criar um conglomerado financeiro. Joseph, que nasceu em Beirute, no Líbano, em 1938, e veio para o Brasil em 1962, com sua família já inserida no mercado financeiro nacional. Ao lado do irmão Moise Safra, morto em 2014, Joseph liderou um dos principais grupos financeiros do Brasil.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento, nesta data, do Sr. Joseph Safra, aos 82 anos, de causas naturais. Seu José, como era chamado pelos mais próximos, nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 60, para dar continuidade aos negócios de seu pai, construindo os sólidos alicerces do Grupo Safra, mais conhecido no Brasil como Banco Safra”, diz nota oficial divulgada pelo banco.