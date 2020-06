José Maria Júnior poderá ser o nome do PP em Benjamin Constant

Segundo especulações, o ex-prefeito de Benjamin Constant, José Maria Júnior, pode ser o nome do Partido Progressista (PP) na disputa eleitoral majoritária deste ano no município.

Pesquisas realizadas em Benjamin colocam Júnior como um nome bem cotado para compor chapa de vice em suposta parceria com o atual prefeito David Bermeguy (MDB). Os números positivos, no entanto, poderão dar novo rumo às articulações em torno do destino do líder benjaminense com relação à batalha de votos de 2020.

Júnior administrou a Prefeitura de Benjamin Constant entre 2005 e 2011. Em janeiro de 2012 ele renunciou ao mandato para possibilitar ao seu vice na época, David Bermeguy, a chance de disputar o Poder Executivo Municipal.