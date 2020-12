Jornalista Ulysses Marcondes é eternizado por Artur Neto em obra de Skate Park

A Prefeitura de Manaus está de luto pela morte prematura do jornalista Ulysses Paulo de Athayde Marcondes, Uly para os colegas de trabalho da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e “Boca” para os parceiros do skate, sua outra paixão. Aos 46 anos, Ulysses não resistiu às complicações causadas pela Covid-19 e morreu após mais de 20 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Check Up, na zona Sul. Em sua homenagem, o prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, irá decretar luto oficial no município e dará seu nome ao Skate Park em construção no parque municipal Ponte dos Bilhares, projeto que levou a consultoria de Ulysses.

“É um dia muito triste para todos nós. Perdemos mais que um grande jornalista, é um amigo querido que nos deixa. Minha esposa Elisabeth Valeiko e eu estamos consternados, nossos corações estão agora em oração por sua esposa Carol e sua filha Amália. Queria poder homenageá-lo em vida, com a entrega do primeiro Skate Park de Manaus, uma obra que levou sua consultoria e na qual ele será eternizado”, disse, emocionado, o prefeito Artur Neto.

Ulysses nasceu no dia 14 de outubro de 1974 e, além da esposa e filha, deixa também inúmeros amigos conquistados ao longo de mais de 14 anos dedicados à comunicação da Prefeitura de Manaus. “É uma tristeza profunda que estamos sentindo pela partida precoce de um jovem tão cheio de sonhos e energia. Mais que um grande colaborador da nossa equipe, da cidade, melhor dizendo, é um leal amigo que essa doença terrível nos leva. Que Deus conforte e dê forças à família, aos amigos e colegas de trabalho”, declarou a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário do Norte (UniNorte) e estudante de Direito, Ulysses Marcondes era servidor da Prefeitura de Manaus desde 2006. Além da secretaria de Comunicação, atuou também na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef). Na gestão Artur Neto, foi repórter especial do prefeito, acompanhando suas agendas diárias, além de ter exercido o cargo de diretor de Comunicação da Semcom.

“A Semcom está de luto pela perda do seu inestimável amigo e um batalhador, sempre disposto a colaborar com criatividade, inteligência e espírito de liderança para solucionar os problemas e apresentar resultados positivos. Estamos em choque e terrivelmente abalados pela sua partida”, disse a secretária de Comunicação, Kellen Veras Lopes.

Ulysses também dedicou sua vida ao esporte. O skate era sua grande paixão, como prática e como atividade social e empreendedora. “Boca”, como era conhecido entre os skatistas, foi mentor do projeto de construção do Skate Park, que está sendo concluído no parque municipal Ponte dos Bilhares, entre tantas outras ações para disseminar a modalidade e a cultura hip-hop.

“Vamos sempre lembrar do Uly com alegria, do seu entusiasmo, sua motivação em tudo o que fazia e do jeito extrovertido que nos cativava, mas, sobretudo, da sua solidariedade e senso de igualdade. Vá em paz, amigo. Você estará sempre em nossos corações”, finalizou a jornalista e subsecretária de Comunicação, Alita Falcão, em nome de todos os servidores da Semcom.

*Com informações da assessoria