Jornalista Humberto Amorim será homenageado com a Medalha Ruy Araújo da Aleam

Contemplando Projeto de Resolução Legislativa de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), a Assembleia Legislativa homenageará o jornalista Humberto Amorim com a Medalha Ruy Araújo, a maior comenda do Poder.

“O Amazonas reverencia, há anos, o competente e grandioso trabalho que, sem qualquer dúvida, coloca o conceituado jornalista, radialista e tradutor Humberto Oliveira Amorim entre os maiores profissionais da história da Comunicação do Norte do País”, diz o parlamentar sobre o homenageado.

Ao longo de 15 anos, Amorim foi o apresentador dos editoriais da TV Amazonas escritos pelo saudoso jornalista Milton de Magalhães Cordeiro. Atualmente, ele é colunista da Rádio CBN Manaus, criador e apresentador do programa “A Hora do H”, no Portal do Holanda.

“Quem não se lembra também do programa “Momentos de Jazz”, na Rádio Amazonas FM 101,5 ao longo de 22 anos ?”, detalha Belarmino, destacando a trajetória de Humberto Amorim, que domina com fluência os idiomas espanhol, inglês, francês e italiano e foi o primeiro repórter amazonense a cobrir eventos internacionais de alta relevância em New York, Miami, Caracas e Aruba.

Ele proferiu palestras sobre o turismo do amazonas em Geneva, Montreaux, Paris, Lisboa, Madrid, Áustria, Berlim, Roma, Milão e Atenas.

