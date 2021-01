Jornalista alemão afirma que pegou Covid-19 após receber doses da Sputnik V

O repórter Sergey Satanovskiy, da Deutsche Welle (DW), afirmou que se pegou Covid mesmo após receber as duas doses do imunizante russo Sputnik V. Ele foi voluntário nos testes da vacina no último dezembro e, ao visitar a avó no interior para as comemorações de fim de ano, contraiu a doença.

Apesar de ter sido contaminado, o vírus atuou de forma leve em seu organismo. “A minha temperatura subiu para 37,4 ºC e tive dor de garganta. Segundo minha avó, sintomas parecidos com os dela. Os meus desapareceram dois dias mais tarde. Minha avó, porém, teve febre três dias seguidos e se sentia bastante fraca”, contou Sergey.

O jornalista conta que a avó apresentou sintomas mais agravados, “Embora sem ter que ser hospitalizada, ficou bastante doente. Teve três semanas de febre, pressão sanguínea elevada e se sentiu fraca e desanimada por bastante tempo”.

O imunizante é considerado o responsável pelos escassos e rápidos sintomas desenvolvidos por Sergey. A vacina gerou uma resposta imune ao vírus suficiente para não agravar o quadro de saúde do jornalista. [DW]