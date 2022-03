Jornal revela motivos para PSG “cansar” e querer saída de Neymar

A eliminação na Champions League azedou de vez o clima no PSG e os canhões estão voltados para Neymar, que já é visto como um dos investimentos mais decepcionantes do clube.

O craque, que deveria ser o carro-chefe do projeto francês, não correspondeu às expectativas geradas desde 2017 e, de acordo com informações da imprensa daquele país, o PSG já quer viabilizar a saída do atacante.

Em reportagem, o jornal Sport listou os motivos que levaram o clube francês a “cansar” do brasileiro. Para começar, os espanhóis apontam os seguidos problemas extracampo do jogador, entre eles, as questões judiciais com o Barcelona e as denúncias por supostos crimes sexuais (contra Najila Trindade Mendes e uma funcionária da Nike).

Outros fatores que pesaram contra, conforme a mesma fonte, foram as diversas lesões do atacante, além das viagens intempestivas para o Brasil, por exemplo, para participar do aniversário de sua irmã Rafaella Santos. O que irritou ainda mais o PSG é que as lesões ou suspensões normalmente coincidiam com tais eventos pessoais “importantes” no País.

Além disso, o jornal aponta que o comportamento de Neymar em campo alimentou uma imagem negativa na Ligue 1. Envolto em brigas, os vazamentos contínuos de sua difícil adaptação a Paris, assim como seus flertes para voltar ao Barça, deixaram uma imagem de arrogante junto a dirigentes e torcedores.

Por fim, quando esteve em campo, o jogador também não conseguiu fazer a diferença como era esperado. Após o jogo contra o Real, as críticas nesse sentido aumentaram, principalmente por conta do brasileiro ter perdido a bola no gol que sentenciou o PSG no Santiago Bernabéu.

Neymar completou 30 anos no dia 5 de fevereiro e tem contrato até 30 de junho de 2025. Porém, a permanência no PSG está em xeque.

*Com iG