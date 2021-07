Joice descarta ter sido agredida pelo marido e insiste em atentado

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) descartou a possibilidade de ter sido agredida pelo marido, como sugerem comentários nas redes sociais, após ela revelar que sofreu fraturas. “É muito mais fácil eu dar uma sova nele do que ele ousar levantar a mão para mim”, afirmou Joice, nesta sexta-feira (23). A informação foi divulgada pela colunista Bela Megale, no jornal O Globo.

“Se [o agressor] fosse meu marido, filho, pai ou irmão, eu teria denunciado e colocado na cadeia. Qualquer um que me conhece minimamente sabe disso”, ressaltou Joice.

Ontem, a deputada tornou público que sofreu várias fraturas pelo corpo no último sábado. Joice acredita ter sofrido um atentado, enquanto estava em casa, desacordada. A Polícia Legislativa investiga a possibilidade de uma terceira pessoa estar na residência. O marido da deputada, o neurocirurgião Daniel França, estava dormindo em outro quarto do apartamento, durante o suposto atentado e foi o primeiro a socorrê-la. Joice diz que o casal costuma dormir separado, porque ele tem problemas com ronco.

“De maneira muito canalha, estão tentando desviar o foco e colocar o meu marido em suspeição. Quem me conhece e conhece o Daniel sabe que é muito mais fácil eu dar uma sova nele do que ele ousar levantar a mão para mim”, disse a deputada.