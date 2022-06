Johnny Depp vence processo contra Amber Heard

O veredito do caso envolvendo os atores Johnny Depp, de 58 anos, e Amber Heard, de 36, foi lido no Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, às 16h20 desta quarta-feira. Amber foi considerada culpada pelas declarações feitas em artigo escrito no The Washington Post, no qual acusava Depp de abusos. Na decisão, o júri determinou que a atriz teria que indenizar o ex-marido em US$ 15 milhões (equivalente a R$ 71,9 milhões). Mas Amber vai pagar pouco mais de US$ 8 milhões.

A decisão dos jurados dividiu a indenização em US$ 10 milhões como medidas compensatórias por difamar Depp e mais US$ 5 milhões como medidas punitivas. Este último valor foi reduzido, ao final da leitura do veredito, pela juíza Penney Azcarate. Seguindo o teto máximo para indenizações de caráter punitivo no estado, o valor caiu para US$ 350 mil.

Além disso, Depp também foi condenado em US$ 2 milhões por difamar Amber Heard. Dessa forma, o valor de US$ 15 milhões se viu reduzido a US$ 8,35 milhões.

Em relação ao processo de Heard contra Depp, o ator foi considerado culpado em uma das três acusações. O astro de “Piratas do Caribe” terá de pagar US $ 2 milhões (equivalente a R$ 9,5 milhões) em danos morais para a ex-mulher. Amber havia pedido indenização no valor de US$ 100 milhões.

O júri chegou a um veredito nesta quarta-feira, após um julgamento que começou em 11 de abril e terminou no último dia 27, o que gerou grande repercussão pela relação conturbada vivida pelos dois enquanto formavam um casal. O júri chegou à decisão depois de três dias de deliberações e mais de 13 horas. Ao todo, eram sete jurados.

A leitura do veredito estava prevista para começar às 16h desta quarta-feira. Neste horário, a juíza Penney Azcarate entrou no tribunal mas, antes de permitir a leitura, pediu para alguns formulários serem novamente preenchidos. Com a exigência, o resultado do julgamento atrasou cerca de 1h.

O astro de “piratas do Caribe” pede US$ 50 milhões por danos, devido a um artigo dela sobre violência doméstica publicado no “Washington Post” em 2018. Já a atriz de “Aquaman” pede o dobro, mas por declarações de um ex-advogado de Depp chamando seu relato de “farsa”. Cada um diz ter sido abusado durante o período em que estiveram juntos.