Jogos Escolares: Wrestling do Amazonas conquista medalhas de ouro e bronze, no Rio de Janeiro

Os estudantes da rede estadual, Victor de Lima Braga e Samuel Torres, conquistaram, no sábado (30/10), as medalhas de ouro e bronze no wrestling, respectivamente, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), no Rio de Janeiro. Além da dupla, o aluno da rede municipal, Jhonata Sabá, venceu a disputa pelo terceiro lugar e trouxe medalha para o Amazonas. Com apoio do Governo do Estado, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 estudantes da rede estadual de ensino participam da competição, que segue até o dia 5 de novembro.

Aluno da Escola Estadual Osmar Pedrosa, Victor de Lima Braga, de 14 anos, foi o campeão na categoria Médio. Bastante feliz com a conquista, ele detalhou um pouco das mudanças que fez em sua rotina focando os JEBs.

“Foi um mês inteiro de treino, balanceando ainda a alimentação e o descanso. É muito emocionante conquistar o ouro, estou representando o Amazonas”, reforçou o lutador de wrestling.

O estudante, que venceu o representante de Santa Catarina na final, conta que estava confiante para a luta.

“Eu acreditava demais que era possível vencer. Nos meus treinos e outros duelos, costumo lutar com pessoas mais velhas e pesadas que eu e, aqui, eu enfrentei adolescentes da minha idade e de pesos semelhantes ao eu”, explicou.

Já Samuel, da Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira (CMPM 6), começou a treinar wrestling há aproximadamente um mês. Com o resultado positivo, ele vai investir na modalidade. “Estou muito feliz. Nada mal para a minha primeira luta competindo. Definitivamente vou continuar [lutando]”, afirmou.

O estudante derrotou o representante do Amapá, na categoria Pesado. “É uma sensação muito boa, valeu a pena todo o esforço e dedicação”, finalizou.

Sobre os JEBs – Promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles não aconteciam há 17 anos.

Do total de 17 modalidades oficiais, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.