Jogos Escolares: lutador da rede estadual conquista segunda medalha de ouro em menos de 24h

Em reedição da final de wrestling, o estudante Victor de Lima Braga, 14, da Escola Estadual Osmar Pedrosa, conquistou novamente o ouro nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), desta vez na luta greco-romana. Ele venceu o representante de Santa Catarina, na noite de domingo (31/10), no Parque Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro.

Com apoio do Governo do Estado, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 alunos da rede estadual participam da competição, que segue até o dia 5 de novembro. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Nesta segunda-feira (1°/11), Victor terá a oportunidade de ganhar a sua terceira medalha, em luta estilo livre. O estudante falou sobre a sensação de enfrentar o mesmo atleta em menos de 24h, em mais uma final. “Eu já esperava que fosse enfrentá-lo. Ele é muito bom”, elogiou o amazonense.

Para conquistar o segundo ouro, o atleta precisou vencer outras três lutas, sendo uma delas de WO. “Realmente foi um dia de muita luta [risos]. É uma sensação de alívio por tudo que passei e sacrifiquei para chegar até aqui”, destacou Victor.

Treinador do bicampeão, Marlon Júnior, exaltou a jovem promessa da luta amazonense. “Ele está fazendo algo histórico, ainda mais na greco-romana, que não temos ‘nome’ no Amazonas. O Victor merece demais pelo guerreiro que foi e, ano que vem, é bom a galera se preparar, porque esse menino vem ‘quente’”, avisou Marlon.

