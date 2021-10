Jogos Escolares: estudante da rede estadual é medalhista de bronze no judô

O estudante Rafael Barbosa, da Escola Estadual Adalberto Valle, conquistou, neste sábado (30/10), a medalha de bronze no judô, categoria mais de 64kg, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que acontecem no Rio de Janeiro. O atleta, de 14 anos, venceu o representante do Rio Grande do Sul, Cauã Pereira, na disputa do terceiro lugar. Com apoio do Governo do Estado, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 alunos da rede estadual participam da competição.

Após o duelo, encerrado em um ippon (o “golpe perfeito” da modalidade), Rafael revelou que, nas últimas semanas, estava treinando todos os dias com foco nos JEBs 2021. “Mesmo cansado, eu ia todo dia [para a academia], não faltava”, afirmou o medalhista de bronze.

Bastante emocionado com a vitória, o judoca agradeceu especialmente à família. “É um momento de muita alegria, porque saí de tão longe, deixei minha irmãzinha pequena em casa. Gostaria de dedicar esse bronze a minha família. Hoje, estou só alegria”, acrescentou Rafael.

Orgulhoso do pupilo, o treinador Dejanir Nunes contou que o atleta treinou para ser campeão. “Infelizmente, caímos na mesma chave que o judoca paulista [o campeão], senão estávamos na final de certeza. Na estreia, para se ter uma ideia, tiramos logo um favorito, o representante do Rio de Janeiro”, pontuou o treinador.

Para Dejanir, Rafael é um garoto com um futuro brilhante. “Ele sempre teve um talento para luta. Na academia, o Rafael treina, luta e vence judocas mais velhos”, finalizou.

Sobre o JEBs – Promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo promover a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, por meio da participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas. Eles seguem até o dia 5 de novembro.

Do total de 17 modalidades oficiais, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.