Jogo na Arena da Amazônia arrecada 5 toneladas de alimentos não perecíveis

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), arrecadou cinco toneladas de alimentos não perecíveis, no jogo do Manaus Futebol Clube x São José (RS), que aconteceu na tarde deste domingo, 22/5, na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul. As doações serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições sociais.

Os ingressos foram vendidos no valor de R$ 20 e quem pudesse ajudar poderia doar um quilo de alimento não perecível. “O objetivo do Fundo Manaus Solidária e da Semasc nesta tarde foi arrecadar alimentos para todas as famílias que estão em vulnerabilidade, principalmente para as que estão sofrendo o impacto da cheia do rio Negro”, afirmou o presidente do Fundo, Emerson Castro.

Para o presidente do Manaus Futebol Clube, Luis Mitoso, a parceria entre a Prefeitura de Manaus e o clube é muito importante nesse momento de cheia em nosso Estado. “O prefeito David Almeida incentiva muito o esporte, e essa iniciativa conjunta ajuda o esporte e a nossa população”, afirmou.

Sustentabilidade

A Prefeitura de Manaus, por meio de uma equipe de 100 pessoas da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), também distribuiu sacolas biodegradáveis para os torcedores descartarem seus resíduos de forma correta.

“A orientação do prefeito David Almeida é cuidar da nossa cidade e aqui dentro da Arena estamos fazendo isso também. Os torcedores recolheram todo seu lixo e descartaram nas sacolas, e todo o material será destinado para associação de catadores de lixo”, ressaltou o subsecretário da Semulsp, José Rebouças.

