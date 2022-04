Jogo da Libertadores entre Flamengo x Sporting Cristal é adiado no Peru

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, marcada para as 21h30 (de Brasília) de hoje e válida pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, foi adiada pelo governo do Peru, país que iria receber o duelo.

As autoridades nacionais vetaram a realização do jogo em função do estado de emergência decretado na noite de ontem no país. Na capital Lima, palco do evento, há toque de recolher em vigor.

Nas últimas horas, a Conmebol tentou negociar com o governo e sugeriu a liberação do confronto com portões fechados. A realização do jogo parecia assegurada, mas o aumento da pressão popular foi decisivo para o recuo.

Agora, a entidade que comanda o futebol sul-americano tem como desafio remarcar o jogo em meio a um apertado calendário meses antes da Copa do Mundo.

O caos social foi iniciado por conta da alta dos combustíveis e dos fertilizantes, fatos que geraram protestos da população. Pedro Castillo, presidente do Peru, determinou que a população não saia de casa.

Com informações do Uol