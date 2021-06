Jogador morre durante partida em memória do irmão falecido

O jogador italiano Giuseppe Perrino morreu após sofrer um enfarto na terça-feira, 2, aos 29 anos, enquanto estava em Nápoles jogando uma partida que tinha como objetivo homenagear o seu irmão Rocco, que há três anos morreu aos 24 anos após um mal súbito.

Os paramédicos entraram em campo, mas logo foi dada a notícia de que Giuseppe Perrino havia morrido em virtude de um enfarto. As autoridades locais já ordenaram uma autópsia no jogador para descobrir a causa da morte.

Perrino chegou a passar pelas categorias de base do Parma, que fez uma homenagem ao atleta em suas redes sociais. Além disso, o jogador também chegou a atuar pela seleção da Itália nas categorias de base.

“Os pensamentos de todos no Parma Calcio 1913 estão com a família Perrino, após a morte de Giuseppe”, escreveu a equipe italiana em seu perfil oficial no Twitter.

O prefeito de Poggiomarino Maurizio Falanga também rendeu a sua homenagem ao atleta em seu Facebook.

“Infelizmente, Poggiomarino está de luto pela morte do nosso jovem filho que se reuniu com o seu amado irmão Rocco. Não há palavras para expressar a simpatia que temos pela família. Hoje era para ser uma celebração. Eu expresso a tristeza de toda a nossa comunidade pela morte do jovem Giuseppe”, afirmou o prefeito Maurizio Falanga em seu comunicado.