Joelson Silva sugere que entrega do kit merenda siga os procedimentos básicos de saúde

O vereador Joelson Silva (Patriota) sugeriu nesta terça-feira (23), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), que a entrega do kit relacionado à merenda escolar destinada aos estudantes da rede pública municipal de ensino, seja feita de forma padronizada, conforme determinação dos protocolos de prevenção recomendados pelos órgãos de saúde. Joelson propôs, por meio de Indicação, que o material seja repassado aos pais desses alunos, nas escolas, pelos próprios gestores, para evitar maiores problemas ocasionados pelo novo coronavírus.

Na opinião do parlamentar, a medida seria uma forma de a prefeitura minimizar os impactos provocados pela da Covid-19, além de evitar que um novo pico de casos da doença ocorra na cidade, a partir do meio escolar, por conta de um possível relaxamento durante o período de abertura das atividades, na capital amazonense.

“A Secretaria de Educação tem feito um grande trabalho, na distribuição dos kits de merenda escolar, durante a pandemia. Todavia, com este momento de reabertura de alguns setores da economia em nossa cidade, percebemos uma tendência da população, em abandonar algumas medidas de segurança, observadas nos últimos meses. Mas, sabemos que não podemos baixar a guarda, pois a pandemia ainda não passou. É necessário que mantenhamos todos os procedimentos recomendados pelos órgãos de saúde, sem exceção”, justificou Joelson Silva.

Agendamento

Para fornecer o kit de alimentos, enquanto as aulas presenciais continuarem suspensas, a prefeitura adotou o esquema de agendamento na escola onde a criança estuda, para evitar aglomerações. O fornecimento da merenda segue uma determinação do Ministério da Educação e é feito desde o último mês de abril, com beneficiamento de 242 mil alunos.

O kit é composto por itens como arroz, farinha, macarrão, açúcar e outros produtos, que estejam em disponibilidades nas escolas.

