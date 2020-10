Joelson Silva prestigia posse e destaca papel do Ministério Público na luta contra corrupção

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota), participou na tarde desta quinta-feira (15), da solenidade de posse do promotor de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, no cargo de procurador-geral de Justiça, do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O parlamentar foi uma das autoridades a compor a mesa, de forma virtual, numa atividade hibrida organizada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do órgão, que teve transmissão instantânea pelo YouTube e a participação de várias autoridades.

Além de desejar sucesso ao novo procurador, Joelson Silva aproveitou a deixa do discurso de despedida da promotora de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque, em relação a um dos principais papéis do Ministério Público estadual, para destacar a luta da instituição contra o crime organizado, a corrupção e a busca incessante pela justa aplicação dos recursos públicos, na capital amazonense e em todo o estado.

“O Ministério Público tem um papel fundamental, na defesa da democracia e dos interesses sociais e individuais das pessoas, e tem procurado cumprir essa missão com grande responsabilidade. Além de fiscal do cumprimento das leis e da Constituição brasileira, o órgão tem sido incansável no combate à corrupção e outras mazelas que, infelizmente, ainda pairam por aí. Desejamos sucesso e novas conquistas ao órgão, com a posse do novo procurador”, disse o presidente da CMM.

Leda Mara dirigiu a instituição no biênio 2018-2020. Alberto Nascimento assume o cargo, após ser nomeado pelo governador Wilson Lima, por decreto, em 14 de setembro passado, e ter ficado em segundo lugar na votação realizada no dia 3 do mesmo mês, na lista tríplice enviada ao chefe do Executivo estadual. O mandato é para o biênio 2020-2022.

Balanço – No discurso, a promotora agradeceu o apoio dos colegas e dirigiu palavras de otimismo ao novo procurador, ao fazer um pequeno balanço do que procurou fazer durante os dois anos que esteve como procuradora-geral de Justiça.

“Priorizamos a defesa dos direitos fundamentais do cidadão, conseguindo estrutura para que a atividade finalística pudesse atender aos reais anseios da sociedade, no que se refere à saúde, educação, segurança pública, defesa do patrimônio público, combate às organizações criminosas, entre outras prioridades”, disse.

Como incremento do planejamento estratégico, ela destacou a nomeação de nove novos promotores de justiça e o envio, à Aleam, da proposta de projeto de lei, aprovada pelo colégio de procuradores, para a criação de dez promotorias e três novas procuradorias de Justiça, que, segundo Leda, estão pendentes de apreciação pela casa legislativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Outros avanços – Ainda em termos de avanço, a promotora citou a criação de seis novas promotorias de Justiça e a conquista de 17 promoções e 51 remoções de servidores da casa, além de melhorias tecnológicas e expansão na estrutura física e material da instituição, com a construção e reforma de prédios em mais de dez municípios.

Demais participantes – Também participaram da posse o governador Wilson Lima; o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto; o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto; o presidente do Tribunal de Justiça (TJ-AM), desembargador Domingos Jorge Chalub; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Mário de Mello; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TER-AM), desembargador Aristóteles Thury; o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), amazonense Mauro Campbell, entre outros.