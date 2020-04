Joelson Silva pede celeridade para cestas básicas e sugere máscaras em kit federal

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriotas), utilizou a palavra na sessão plenária remota desta quarta-feira (29), para solicitar respostas da Prefeitura de Manaus em relação às cestas básicas pleiteadas junto ao governo federal, com vistas a amenizar os efeitos econômicos causados pelo novo coronavírus na capital amazonense. O pedido foi feito diretamente à titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, durante Tribuna Popular virtual da casa legislativa.

Além de explicações sobre o assunto, o parlamentar sugeriu que o Executivo inclua, no mesmo pedido, máscaras e até álcool gel, para que a população possa se precaver ainda mais contra as ações da Covid-19.

Um dos objetivos da medida, segundo o presidente da CMM, é conscientizar as pessoas da necessidade do uso desse tipo de material, principalmente nessa fase em que a linha da pandemia está cada vez mais ascendente, e os recursos locais, bem mais escassos.

“A ideia é fomentar o uso da máscara e, no momento em que você entrega cem mil cestas com as máscaras acopladas no kit, você chega às pessoas em meio a um processo de conscientização contínuo, para que possam entender melhor a importância do uso da proteção”, observou Joelson Silva.

A prefeitura espera receber até 150 mil cestas básicas do governo federal, mas, segundo Conceição Sampaio, não há previsão para que isso aconteça; o processo não andou.

Desse total, 80 mil cestas foram solicitadas durante a visita a Manaus do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no último dia 20. Na oportunidade, a aquisição de mais respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e o recrutamento de recursos humanos para atuação na rede de proteção, também deram o tom ao encontro com o prefeito Arthur Neto e o governador Wilson Lima.

Atualmente, a prefeitura trabalha com uma base de 15 mil cestas básicas, por isso, a necessidade de apoio do governo federal na questão.

Hospital de campanha

Joelson Silva destacou o trabalho feito no hospital de campanha municipal, e disse esperar que mais respiradores sejam encaminhados ao local pelo Ministério da Saúde, para melhorar a estrutura e os serviços do local.

“Existem pessoas dando preferência para o hospital de campanha, pelo que o mesmo apresenta, apesar dos problemas. Elas nos ligam, nos procuram e dizem que fazem questão de ir para lá. Tenho acompanhado o trabalho feito pela Semasc, que é muito árduo e não é simples, que exige respostas mais céleres do principal sujeito dessa parceria formada nos níveis municipal, estadual e federal, no que concernem a todos esses programas utilizados nesse momento de pandemia”, disse o vereador.

Números

De acordo com os últimos números divulgados pela prefeitura, 122 sepultamentos foram realizados nos cemitérios públicos de Manaus na terça-feira (28). Do total de óbitos, 15 foram por motivos do novo coronavírus e 57 por insuficiência respiratória ou parada cardíaca.