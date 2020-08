Joelson Silva acompanha obras, ouve moradores e destaca trabalho de dois anos no Coroado

O vereador Joelson Silva (Patriota) esteve no bairro Coroado, Zona Leste, para acompanhar a realização de obras e de outras ações solicitadas junto ao Executivo Municipal. O parlamentar percorreu ruas, ouviu moradores e colheu informações importantes, referentes ao trabalho que foi iniciado há dois anos por ele, em prol de melhorias para aquela área da cidade.

Além da reforma no complexo Adalberto Palheta (quadra e praça), que é executada com recursos oriundos de Emenda Impositiva, o vereador fiscalizou as benfeitorias feitas no Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), e os serviços de infraestrutura e iluminação em becos, ruas e avenidas, solicitados via requerimentos.

“Viemos fiscalizar o cumprimento do que solicitamos junto ao Executivo. É uma prestação de contas, uma satisfação à sociedade do que fazemos, enquanto vereador, e que pode ser melhorado ainda mais, em benefício dos manauaras”, disse.

No CDCC, que foi criado em janeiro de 1980, Joelson percorreu corredores e conheceu as novas salas do prédio. Em breve, elas serão inauguradas para a realização de cursos, reuniões e outras atividades do gênero.

A obra atende a uma antiga reivindicação das famílias do Coroado 3, segundo o presidente do bairro, Ronildo Souza.

“Logo vamos começar a realizar vários cursos. Essas salas irão preencher uma lacuna, um espaço que não havia antes”, informou Ronildo.

Infraestrutura

Em relação às áreas de infraestrutura e mobilidade urbana, os requerimentos apresentados por Joelson Silva propiciaram serviços de tapa-buracos, asfaltamento e recapeamento asfáltico em diversas vias do Coroado.

A instalação de lâmpadas de led melhorou a iluminação pública e tem inibido a ação de bandidos, durante o período noturno do Coroado, na avaliação do parlamentar.