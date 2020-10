Joãozinho Miranda vai focar trabalho numa melhor infraestrutura nas comunidades

No sábado (3), aconteceu o lançamento oficial da campanha do candidato a vereador de Manaus Joãozinho Miranda pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) com a participação dos candidatos maioritários pela coligação Aliança por Manaus a prefeito de Manaus Capitão Alberto Neto e o candidato a vice Orsine Jr. (PMN) e população da capital.

“A estratégia da campanha será diferente por causa do corona vírus, através das redes sociais. Compartilhem as nossas mensagens. A nossa bandeira de luta é a melhoria das comunidades, infraestrutura, cultura, esportes e outros, conhecem o nosso trabalho nas comunidades , especialmente na zona centro oeste e outras de Manaus. Fui vítima na eleição de 2016 da legenda partidária, onde nem sempre o mais votado é o eleito. Assim a legenda nos deixou fora e por conta disso o trabalho nas comunidades ficou interrompido com prejuízo para as famílias. Agora, estamos novamente nos colocando a disposição para continuar”, disse Joãozinho Miranda.

O candidato a vice-prefeito de Manaus, Orsine Jr., criticou a falta de uma rodoviária na capital e destacou o turismo como área a ser desenvolvida.

Por sua vez, o candidato a prefeito de Manaus, Capitão Alberto Neto, destacou a sensibilidade de Joãozinho Miranda. “Estou muito feliz de estar aqui falando do nosso candidato a vereador, homem preocupado com as comunidades. O meu compromisso é melhorar a educação. Irei fazer parcerias público-privadas, reduzir IPTU, criar mais creches e iremos gerar emprego e renda através do desenvolvimento do turismo.”