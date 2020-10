Joãozinho Miranda quer continuar trabalhando pelas comunidades

O candidato a vereador de Manaus Joaozinho Miranda (PMN), durante o lançamento de campanha, apresentou os trabalhados realizados como parlamentar em beneficio das comunidades. Conhecido no Alvorado e outros bairros da zona centro-oeste como homem trabalhador em beneficio das comunidades, foi eleito como vereador e cumpriu mandato de 2013 a 2016 na Câmara Municipal de Manaus. Não foi reeleito na último pleito por conta da legenda partidária, no entanto não parou de trabalhar e dar assistência as comunidades. Agora busca o mandato para fortalecer ainda mais o trabalho em prol das comunidades.

Dentre as realizações está a implantação de academia ao ar livre no CSU Alvorada 2, reforma do colégio Elinéia Folha Della, recuperação e construção de calçadas, sarjetas e meio fios em bairros da zona centro-oeste.

Mutirões de limpeza e Feiras nas comunidades

Joãozinho Miranda destacou o trabalho da Secretaria Municipal de Limpeza Publica (Semuslp) que possibilitou os mutirões de limpeza nos bairros de Alvorada, Lírio do Vale, Redenção, Bairro da Paz, Dom Pedro, Campos Elíseos, Vista Bela, Canaã, Ajuricaba, Juruá, Versalhes, Santos Dumont, Hileia, Oswaldo Frota, Francisca Mendes entre outros.

Também destacou a implantação de faixas de pedestres e melhoras na sinalização de transito nos bairros da zona centro oeste. “Estamos trabalhando para a implantação da UBS na Rua 12 de Alvorada 3. Caso eleito apresentarei PL de emenda parlamentar destinando recursos para uma feira coberta no bairro Uniao da Vitoria”, finalizou.