Joãozinho Miranda lutará pela contratação de assistentes sociais e psicólogos nas escolas

O candidato a vereador de Manaus, Dr. Joãozinho Miranda destacou as suas propostas na área de educação, esporte, lazer e outras em beneficio das comunidades da capital. É conhecido nas Alvoradas e outros bairros da zona centro oeste como homem trabalhador em beneficio das comunidades, foi eleito como vereador e cumpriu mandato de 2013 a 2016 na Câmara Municipal de Manaus, não foi reeleito na último pleito por conta da legenda partidária, no entanto não parou de trabalhar e dar assistência as comunidades, agora procura a Eleição para continuar o trabalhando.

Dentre as propostas apresentadas na área de educação disse: “continuarei lutando pela contratação de assistentes sociais e psicólogos para cada escola da rede municipal”. Outra proposta na área de esporte e lazer refere se a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Redenção, na rua 15 de outubro, São Francisco.

O Dr. Joãozinho Miranda pretende trabalhar para dar agilidade na titulação das terras na zona centro oeste.