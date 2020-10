Joãozinho Miranda apresenta propostas de melhoria nas comunidades de Manaus

O candidato a vereador de Manaus, Joãozinho Miranda (PMN) tem varias propostas para a melhoria das comunidades da capital, nas áreas de mobilidade urbana e obras de manutenção ate feiras cobertas.

Dentre as propostas apresentadas pelo Dr. Joãozinho Miranda esta a melhoria da mobilidade urbana, no que se refere à melhora de trafegabilidade do transito nos bairros de Manaus. “Irei apresentar emenda parlamentar de mão única em todas as ruas de Alvorada e outros bairros”, disse.

O candidato também falou sobre o Prosamim do Alvorada. “Irei cobrar obras de manutenção no Prosamin de Alvorada, o reparo na base de concreto é urgente”, afirmou.

Joãozinho Miranda pretende trabalhar também na construção de uma feira coberta. “Apresentarei projeto de emenda parlamentar ao orçamento, destinando recursos financeiros para a construção de uma feira coberta no bairro Redenção”, finalizou.