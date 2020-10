João Roberto tem candidatura deferida como candidato ‘Ficha Limpa’ de Lábrea

Em Lábrea, João Roberto é candidato “Ficha Limpa” de acordo com as certidões expedidas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). A candidatura foi considerada deferida dando a ele o direito de concorrer as eleições.

As informações podem ser conferidas nos sistemas dos órgãos ligados ao Poder Judiciário. O vice de João Roberto é o Coronel Claudenir.

De acordo com João, isso prova que seu compromisso, como prefeito de Lábrea, é com a honestidade e com a luta pela aplicação do dinheiro público de forma correta.

“Sou trabalhador desde muito jovem. Tive que sair de minha cidade para buscar conhecimento e poder ajudar minha gente. Aprendi que a honestidade é um dos pilares para a formação do ser humano”, disse ele.

O termo ‘Ficha Limpa’ tem ligação com a Lei Complementar (LC) nº 135 de 2010, que altera algumas questões da Lei Complementar nº 64, de 1990. A LC nº 64 era a lei que dispunha sobre as condições, os motivos e as situações em que uma pessoa não poderia se eleger para um cargo público. A LC nº 135 veio para conceder mais rigidez às regras já existentes e impor algumas outras.

“Minha vida é pautada no trabalho, sou filho de Lábrea e nossas conquistas tem sido com trabalho e esse trabalho quero dedicar por minha Lábrea e espero que a população nos dê essa oportunidade”, finaliza João Roberto.

*Com informações da assessoria