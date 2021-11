JEBs: Dupla de Manacapuru e Manaus conquista medalha de bronze no tênis de mesa, no RJ

Sem nunca terem jogado juntas, as estudantes Fabiane Rebeca e Sabryna Beleza, ambas de 14 anos, conquistaram a medalha de bronze no tênis de mesa, na categoria de duplas, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrem no Rio de Janeiro. Fabiane é aluna da Escola Estadual Jamil Seffair (CMPM 9), de Manacapuru, enquanto que Sabryna estuda em uma unidade de ensino privada de Manaus. O terceiro lugar foi confirmado neste domingo (31), após as adolescentes vencerem as representantes de São Paulo e Sergipe.

Com apoio do Governo do Estado, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), 217 estudantes da rede estadual participam da competição, que segue até o dia 5 de novembro. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Primeira do ranking amazonense, Fabiane dedicou o bronze à família e ao técnico Márcio Delman. “Essa medalha representa bastante coisa. Tenho muito orgulho da nossa dedicação, mesmo nunca tendo jogado juntas antes”, afirmou a estudante.

Praticante do tênis de mesa há pelo menos quatro anos, Fabiane está acostumada a grandes competições. Ela já participou de disputas em São Paulo e também em Blumenau (SC). Em dezembro deste ano, a atleta viajará junto com a equipe amazonense para Joinville.

“Essa conquista significa muito, ainda mais porque o tênis de mesa não é uma modalidade muito reconhecida. Sem dúvida coroou um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos”, concluiu Fabiane.

De rivais a parceiras

Mesmo nunca tendo jogado juntas, Fabiane e Sabryna já se conheciam de outras competições e nutrem uma admiração recíproca. “Já enfrentei a Fabiane algumas vezes e sempre tive vontade de competir junto com ela. Estou muito feliz com o resultado e espero jogar junto com ela novamente”, finalizou Sabryna.