Janeiro tem segunda melhor marca em alvarás de construção em Manaus

Com a emissão de mais de 246 mil metros quadrados em alvarás de construção no último mês de janeiro, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Licenciamento Urbano (Implurb), tem a segunda melhor marca do licenciamento urbano comparando com o ano passado.

No mês passado, a autarquia aprovou 246.261.30m2 em alvarás, marca que só perde para a registrada em julho de 2021, com 320.989,43m2. Janeiro teve a expedição de 96 alvarás de construção.

A área regularizada de Habite-se no primeiro mês do ano foi de 126.334,15m2, com 57 certidões expedidas pelo órgão.

“Com uma equipe valorosa, experiente e qualificada, o instituto tem atingido melhores índices em licenciamento, volume de operações, atendimento, mesmo remoto por conta de restrições da pandemia, e projetos desenvolvidos. Atuamos com indicadores de produtividade, focados em eficiência e meritocracia, bandeiras do prefeito David Almeida”, afirmou o diretor-presidente da autarquia, engenheiro Carlos Valente.

Com investimentos sendo feitos e desenvolvidos nos sistemas de informação da Prefeitura de Manaus, visando a modernização da legislação e termos de responsabilidade, mais processos e projetos em análise representam maior volume de licenciamento.

O maior volume se reflete diretamente na alta da arrecadação municipal no segmento, que em janeiro de 2022 registrou alta de 83% comparando o mesmo período de 2021. Mês passado o órgão arrecadou R$ 1.396.927,34 contra R$ 764.428,42 do ano anterior.

Os números são reflexo do aquecimento do setor da construção civil, nacionalmente e na região, do aumento de eficiência da equipe do Implurb e do otimismo no licenciamento urbano na Prefeitura de Manaus. São mais projetos em andamento para construção, licenciamento e aprovação de obras, e regularização de Habite-se junto ao poder público.

Indústria da construção

A indústria da construção civil prevê um crescimento da ordem de 2% em 2022, conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), com forte incremento de investimento em infraestrutura. O setor passou a observar um ritmo mais acelerado nas obras, o que pôde ser visto no aumento de alvarás e novos Habite-se emitidos pelo Implurb.

“Estamos evoluindo no licenciamento de projetos, impactando positivamente tanto na área urbanística quanto tributária e ambiental. O Implurb está buscando, junto com os órgãos licenciadores, alcançar a meta definida pelo prefeito David Almeida, em trabalho com o Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE)”, afirmou Valente.

