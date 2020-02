Jair Bolsonaro diz que zera imposto federal se governadores extinguirem ICMS em combustíveis

Questionado sobre o preço dos combustíveis nos postos de gasolina, o presidente Jair Bolsonaro apontou a cobrança do ICMS nos estados como empecilho para a queda nos preços na bomba. Nesta quarta-feira, o presidente defendeu o fim desse imposto estadual e fez um desafio aos governadores.

“Não estou brigando com governador, o que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível na refinaria, e não na bomba. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias, e na bomba não baixou nada. É lógico que são contra, é arrecadação, né. Eu zero o federal se zerarem o ICMS, tá feito o desafio aqui, agora”.

O “desafio” do presidente foi proposto dois dias após governadores de diversos estados publicarem uma carta pedindo a redução de tributos federais sobre os combustíveis, incluindo o fim do PIS, Cofins e a Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Também pediram, na mensagem, que o governo federal reveja a política de preços praticada pela Petrobras.

Segundo o Ministério da Economia, somente no ano passado, a arrecadação federal sobre os combustíveis ultrapassou os R$ 24 bilhões, com PIS e Cofins. Somando com a Cide, o valor sobe para mais de R$ 27 bilhões. Esse é o valor que a União deixa de arrecadar, caso os impostos nesta área sejam extintos.