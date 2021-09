DA REDAÇÃO – Na noite desta quarta-feira (1º/9), um jacaré foi encontrado na piscina do Bosque Clube, na avenida Constantino Nery, zona centro-sul, causando grande susto nas pessoas que ali se encontravam. Segundo biólogos consultados pelo Blog da Floresta, a espécie do animal é jacaretinga, podendo os machos chegar a medirem entre 1,8 e 2,5 metros de comprimento e as fêmeas, 1,4 metros.

A visita inusitada foi registrada em vídeo, bem como a tentativa para retirá-lo do local.

Confira o vídeo: